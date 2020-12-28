عام الحزن.. تعرف على وفيات الوسط الفني 2020

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يعد عام 2020 عام الحزن في الوسط الفني، حيث غيب الموت عدد كبير من نجوم الفن، مما جعل البعض يلقب هذا العام بـ"الحزين"، حيث توفى عدد كبير من الفنانين العظماء الذين تركو بصمة في حياة الكثيرين من الشباب وكبار السن.



ويرصد "الفجر الفني" بالتزامن مع اقتراب انتهاء عام 2020 أبرز الفنانين الذين توفاهم الله في عام 2020:



1_الفنانة رجاء الجداوي :



توفيت الفنانة رجاء الجداوي، يوم 5 يوليو، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وعقب مرور 43 يوم في العزل بأحد مستشفيات الإسماعيلية واستمرت حالتها من الإستقرار إلى الإنهيار، حتى توفاها الله متأثرة بهذا الفيروس اللعين وحزن على وفاتها الكثيرين.



2_ الفنان حسن حسني



توفى الفنان حسن حسني، يوم 30 مايو عن عمر ناهز الـ89 عاما، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية، حيث دخل المستشفى في اليوم السابق من وفاته وظل في غرفة العناية المركزة لـ24 ساعة إلى أن وافته المنية وكانت وفاته صدمة كبيرة على قلوب محبيه من الجمهور والفنانين وأفراد العائلة.



3_الفنان محمود ياسين



توفى الفنان محمود ياسين يوم 14 أكتوبر عن عمر ناهز الـ79 عاما،وكان يعاني "ياسين" قبل وفاته من أمراض وحزن على وفاته الجميع وحرص على حضور جنازته الكثيرين.



4_ الفنانة شويكار



توفيت الفنانة شويكار، يوم 14 أغسطس، عن عمر ناهز الـ82 عاما،وذلك عقب صراع كبير مع المرض، ونعى وفاتها عدد كبير من نجوم الفن وكان قد كشف سبب الوفاة عدد من أفراد العائلة قائلين أن السبب هو انفجار في المرارة.



5_ الفنان جورج سيدهم



توفى الفنان جورج سيدهم يوم 27 مارس عن عمر ناهز الـ82 عاما،وذلك عقب صراع طويل مع المرض، وهو يعد من أبرز فنانين الكوميديا في مصر، حيث كون مع سمير غانم والضيف أحمد فرقة ثلاثي أضواء المسرح.



6_ المطرب سمير الإسكندراني



توفى المطرب سمير الإسكندراني، يوم 13 أغسطس، ووذلك عقب صراع مع المرض حيث توفى في أحد مستشفيات النزهة، وحزن على وفاته عدد كبير من الفنانين.



7- الفنان سناء شافع



توفى الفنان سناء شافع يوم 12 أغسطس، عقب صراع كبير مع المرض وعن عمر ناهز الـ77 عاما،حيث كانت قد تدهورت حالته الصحية أثناء تواجده بأحد المستشفيات،وكانت قد انتشرت شائعات عن إصابته بكورونا ولكن نفى ذلك رئيس المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.



8_الفنانة ماجدة الصباحي



توفيت الفنانة ماجدة الصباحي، يوم 16 يناير، عن عمر ناهز الـ89 عاما، وحزن على وفاتها عدد كبير من نجوم الفن وذلك لمكانتها المتميزة وأعمالها التي جعلتها فنانة شاملة.



9_الفنان المنتصر بالله



توفى الفنان المنتصر بالله في آخر شهر سبتمبر الماضي، وذلك عقب صراغ طويل مع المرض وعن عمر ناهز الـ70 عاما وأعلن عن ذلك نقيب المهن التمثيلية.



10_الفنان محمود جمعة



توفى الفنان محمود جمعة داخل العنابة المركزة بمستشفى بنها الجامعي، عن عمر ناهز 71 عاما، حيث كان يتلقي العلاج بها إثر إصابته بوعكة صحية وهبوط في الدورة الدموية.



11_ الفنان إبراهيم نصر



توفى الفنان إبراهيم نصر في منتصف شهر مايو، وذلك عن عمر ناهز الـ70 عاما وأعلن وفاته نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، ويعد "نصر" من أبرز مقدمين برامج الكاميرا الخفية حيث ينتظره الجماهير في كل عام.



12_ الفنان أحمد دياب



توفى الفنان أحمد دياب وهو طليق ابنة رشدي أباظة في منتصف شهر أبريل الماضي، عن عمر ناهز الـ75 عاما.



