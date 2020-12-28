شديد قناوي : الإجتهاد وراء الأداء المتميز..واللاعبون كانوا على قدر المسئولية

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قال شديد قناوي المدير الفني للمنيا بأن ما حققه الفريق اليوم هو نتيجة لاجتهاد وتعب وجهد مع الفريق المنياوي الذي لم ييأس لاخر دقيقة في المباراة ، مشيرا إلى أن اللاعبون قاموا بأداء متميز، موضحا بأن اللاعبون كانوا على قدر المسئولية .



واضاف "قناوي " بأن عمرو عثمان هو اللاعب الأول لركلات الترجيح ثم محمد سمارة ثم أحمد عصام، موضحا بأن التغييرات التي تمت اليوم، كانت في التوقيت المناسب.



وتابع " قناوي " بأن الخطأ وارد في عالم كرة القدم، موضحا بأن اللاعبون قاموا بمباراة قوية للغاية، مشيرا إلى أن الروح التي لدى اللاعبين كان لها تأثير قوي في تحقيق التعادل اليوم، والأداء بهذا الشكل المتميز.



وكان نادي المنيا قد تعادل بهدف لمثله اليوم، مع فريق الاعلاميين، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب الإعلاميين، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي 2020\2021.