الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد

كشف عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن القيمة التي حددها مسئولو القلعة البيضاء لرحيل مهاجم الفريق مصطفى محمد.





وقال عصام سالم فى تصريحات إذاعية عبر راديو مصر: " الزمالك يمر بعدة أزمات في الوقت الحالي بسبب المجلس السابق، من بينها ملف تجديد عقود اللاعبين".





وأضاف : "مصطفي محمد أبلغنا برغبته في خوض تجربة الإحتراف، ولا نمانع ذالك لكن الزمالك يحتاجه في الوقت الحالي، وإذا وصل عرض أوروبي مناسب قيمته لا تقل عن 5 مليون دولار سوف نوافق على رحيله".





ويلتقي الزمالك مع سموحة غدا الاثنين في إطار الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب برج العرب.