الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:59 م
محمد سامي
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كشف عصام سالم
المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن القيمة التي حددها مسئولو القلعة البيضاء لرحيل مهاجم
الفريق مصطفى محمد.
وقال عصام سالم
فى تصريحات إذاعية عبر راديو مصر: " الزمالك يمر بعدة أزمات في الوقت الحالي بسبب
المجلس السابق، من بينها ملف تجديد عقود اللاعبين".
وأضاف :
"مصطفي محمد أبلغنا برغبته في خوض تجربة الإحتراف، ولا نمانع ذالك لكن الزمالك
يحتاجه في الوقت الحالي، وإذا وصل عرض أوروبي مناسب قيمته لا تقل عن 5 مليون دولار
سوف نوافق على رحيله".
ويلتقي الزمالك
مع سموحة غدا الاثنين في إطار الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز في المباراة
التي ستجمع بينهما على ملعب برج العرب.