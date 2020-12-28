الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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كشف عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن القيمة التي حددها مسئولو القلعة البيضاء لرحيل مهاجم الفريق مصطفى محمد.


وقال عصام سالم فى تصريحات إذاعية عبر راديو مصر: " الزمالك يمر بعدة أزمات في الوقت الحالي بسبب المجلس السابق، من بينها ملف تجديد عقود اللاعبين".


وأضاف : "مصطفي محمد أبلغنا برغبته في خوض تجربة الإحتراف، ولا نمانع ذالك لكن الزمالك يحتاجه في الوقت الحالي، وإذا وصل عرض أوروبي مناسب قيمته لا تقل عن 5 مليون دولار سوف نوافق على رحيله".


ويلتقي الزمالك مع سموحة غدا الاثنين في إطار الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب برج العرب.

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