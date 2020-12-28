ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن المسئولين في ريال مدريد الإسباني حددوا أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل التعاقد معه وتدعيم خط الوسط في الفترة المقبلة.





وأشارت صحيفة ديلي ميرور البريطانية إلى أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع بديل للنجم الكرواتي لوكا مودريتش الذي توصل معه لاتفاق يقتضي لاستمراره لمدة موسم آخر حتى يونيو 2022 وعندها سيصل الكرواتي إلى عمر الـ37 عامًا.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه هناك مراقبة من طرف مسئولي الملكي لفيل فودين البالغ من العمر 20 عامًا موهبة مانشستر سيتي الذي تألق في الموسم الحالي.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن فودين يعتبر أحد الأعمدة الأساسية التي يستخدمها الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي في أغلب المباريات الرسمية لمانشستر سيتي في الموسم الحالي.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد يرى أن فودين من اللاعبين المناسبين لسياسة الشراء الأخيرة التي ينتهجها ريال مدريد من الشباب لتجديد دماء الملكي في الموسم المقبل.







