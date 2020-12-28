فرنسا: خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا ضرورة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
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طالبت الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، الأطراف الليبية بضرورة تثبيت قرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه؛ برعاية الأمم المتحدة أكتوبر الماضي.

وقالت الخارجية الفرنسية- في بيان-:"ندعو كل الأطراف الليبية إلى التركيز على العملية السياسية، والعمل على تنظيم الانتخابات خلال عام".

وأضاف البيان:"يجب تثبيت قرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، مؤكدًا على ضرورة التركيز على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

يشار إلى أن اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن ترتيبات تنظيم انتخابات عامة في ليبيا نهاية العام المقبل انتهي ظهر اليوم، دون تقدم كبير.

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