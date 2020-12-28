الزمالك يتخطي عقبة سموحة بهدف "بن شرقي وفتوح" في الدوري

حقق الزمالك فوزًا غاليًا على حساب مضيفه سموحة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن مناسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالغني وحازم إمام وأحمد فتوح في خط الدفاع وإمام عاشور ومحمد أشرف “روقا” ويوسف إبراهيم “أوباما”ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي في خط الوسط وحميد أحداد في خط الهجوم .





وبدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين ومالت الأفضلية للزمالك ونجح أشرف بن شرقي في استغلال تمريرة سحرية من إمام عاشور في الدقيقة 5 وسددها على يسار الهاني سلمان محرزا الهدف الأول إلا أن الحكم قرر إلغائه بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية “الفار”، وبعدها بدقيقة واصل الفريق الضغط على دفاعات سموحة وحصل يوسف أوباما على ركلة جزاء في الدقيقة 7 سددها أشرف بن شرقي على يمين الهاني سليمان محرزا الهدف الأول للفريق.





حاول فريق سموحة إدارك التعادل بعد تقدم الزمالك بالهدف الأول عن طريق إنطلاقات رفيق كابو وإسلام جمال وعرضيات أطهر الطاهر إلا أن دفاعات الفريق تصدت لهجمات الفريق السكندري، وفي الدقيقة 11 استطاع عبدالغني التعامل مع عرضية أطهر الطاهر وحولها لركلة ركنية لفريق سموحة لعبها إسلام جمال وتحولت لركلة ركنية من الجانب الأخر تعامل معاها دفاع الزمالك ببراعة.





وفي الدقيقة الرابعة عشر حاول فريق سموحة الوصول لشباك محمد أبوجبل عن طريق تسديدة من كناريا إلا أنها مرت بجوار القائم الأيسر لحارس الفريق، وفي الدقيقة 16 حصل فريق سموحة على ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء سددها حليمو أعلى عارضة محمد أبوجبل، كثف فريق سموحة هجماته من الجهة اليمنى عن طريق إسلام جمال وأطهر الطاهر ونجحت دفاعات الزمالك مع محمد أبوجبل في التعامل مع هجمات سموحة.





وفي الدقيقة 21 تصدى القائمة لفرصة الهدف الثاني للزمالك بعد تسديدة قوية من محمد أوناجم بعد مراوغة ممتازة من يوسف أوباما من الجهة اليسرى ليرسل عرضية ممتازة سددها أوناجم في قائمة الفريق السكندري، وبعد قام الجهاز الفني لسموحة بإجراء تعديل داخل الملعب بانتقال إسلام جمال للجبهة اليسرى في محاولة منه لإيقاف إنطلاقات حازم إمام وتشكيل خطورة على مرمى الفريق ونجح إمام في إيقاف خطورة الفريق السكندري.





وفرض الزمالك سيطرته قليلا على مجريات اللعب خاصة من الجانب الأيسر الذي شغله أوباما وأحمد فتوح وينضم لهما على فترات أشرف بن شرقي وإمام عاشور لتشكل بداية هجمات الزمالك بشكل مكثف .





وفي الدقيقة 31 استطاع أحمد فتوح أن يحرز الهدف الثاني للزمالك بمهاردة فردية بعدما راوغ أكثر من لاعب من مدافعي سموحة بمهارة عالية وسدد الكرة على يسار الهاني سلمان، وبعدها تعرض حميد أحداد مهاجم الفريق لإصابة قوية على مستوى الرأس في الدقيقة 34 بعد تدخل قوي من رجب نبيل مدافع سموحة.





وفي الدقيقة 38 حصل أحمد فتوح على البطاقة الصفراء بعد عرقلة إسلام جمال لاعب فريق سموحة من خارج منطقة الجزاء، لعبها إسلام جمال وتعامل معاها مدافعي الزمالك ببراعة وطالب لاعبي سموحة الحصول على ضربة جزاء إلا أن حكم اللقاء طالب باستكمال اللعب، وفي الدقيقة 44 تصدى محمد أبوجبل لتسديدة قوية من إسلام جمال، واحتسب الحكم 4 دقايق وقت بدل ضائع في الشوط الأول انحصر خلالهما اللعب في وسط الملعب بدون خطورة لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد .





وفي الشوط الثاني أجرى الجهاز الفني للزمالك التبديل الأول بنزل أحمد سيد زيزو بدلا من محمد أوناجم من أجل زيادة الفاعلية الهجومية للفريق من الجبهة اليمنى، كما أجرى سموحة التبديل الأول بنزول عبدالكبير الوادي، وانحصر اللعب في منطقة وسط الملعب حتى الدقيقة 50 التي شهدت تعامل محمد عبدالغني مع عرضية مميزة من كناريا جناح فريق سموحة، وبعدها سدد رفيق كابو تسديدة قوية تصدى لها محمد أبوجبل.





واصل فريق سموحة محاولاته للوصول لشباك الزمالك من أجل تقليص الفارق، وفي الدقيقة 52 سدد حسام حسن تصويبة قوية في الشباك الخارجية لمرمى محمد أبوجبل، اعتمد فريق سموحة في هجماته على الجانب الأيسر عن طريق عبدالكبير الوادي إلا أن الثنائي حازم إمام وإمام عاشور نجحا في التصدي لهجمات الفريق السكندري، وفي الدقيقة 60 أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه محمد محسن ليله بعد تدخل قوي مع إمام عاشور.





حاول الزمالك اختراق دفاعات سموحة من الجبهة اليمنى التي يشغلها حازم إمام وأحمد سيد زيزو ويساعدهما الثنائي يوسف أوباما وإمام عاشور، وبعد عدة تمريرات وصل الفريق لشباك الهاني سليمان عن طريق حميد أحداد بعد تمريرة ساحرة من يوسف أوباما إلا التسديدة مرت بجوار القائم، وبعدها استحوذ الزمالك على منطقة وسط الملعب وحاول الفريق الوصول لمرمى سموحة وإحراز الهدف الثالث وفي الدقيقة 65 تصدى القائم لتسديدة صاروخية من إمام عاشور لتستمر النتيجة كما هي بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.





في الدقيقة 66 أجرى سموحة تغييران دفعة واحدة بنزل أحمد حمص ومحمد نادي بدلا من إسلام جمال ورفيق كابو من أجل تنشيط الجانب الهجومي للفريق السكندري أملا في تقليص الفارق والعودة للقاء من جديد، وبعدها رد الزمالك بالتبديل الثاني بنزول محمود عبدالرازق “شيكابالا” بدلا من يوسف أوباما في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.





وفي الدقيقة 72 حاول حميد أحداد الوصول لمرمى الهاني سليمان بعد عرضية أشرف بن شرقي إلا أن الكرة مرة بجوار القائم الأيمن، وفي الدقيقة 74 اخترق إمام عاشور دفاعات سموحة ومرر لأشرف بن شرقي الذي بدوره مرر الكرة لحميد أحداد الذي ارتكب خطأ لصالح الفريق السكندري.





رد حسام حسن مهاجم سموحة بكرة خطيرة على مرمى الزمالك بعد عرضية ممتازة من عبدالكبير الوادي استطاع أبوجبل أن يتعامل معاها بإتقان وحولها لضربة ركنية للفريق السكندري، في الدقيقة 78 تعامل محمد أبوجبل مع تسديدة عبدالكبير الوادي الذي أصبح مفتاح لعب الفريق السكندري في الشوط الثاني خاصة بعد خروج إسلام جمال.





وفي الدقيقة 81 أجرى الزمالك التبديل الثالث بخروج حميد أحداد الذي قدم مباراة جيدة ونزول عمر السعيد من أجل تنشيط الجانب الهجومي للفريق، حاول فريق سموحة الوصول لمرمى الزمالك عن طريق عرضيات محمد الترهوني الظهير الأيسر للفرق السكندري، وفي الدقيقة 85 أجرى صاحب الأرض تبديل جديد بنزول محمد طلعت ورد الزمالك بنزول حسين فيصل بدلا من أشرف بن شرقي الذي كاد أن يحرز هدفا في لمسته الأولى بعدما سدد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الهاني سليمان حارس الفريق السكندري.





ويحتسب الحكم 4 دقائق كوقت بدلا من ضائع تألق فيهم أبوجبل وتصدى لتسديدة حسام حسن، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدفين دون رد والوصول للنقطة رقم 7 ليتقدم للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري ويتوقف رصيد سموحة عند النقطة رقم 5 في المركز الثامن.



