مصرع طالب صدمته سيارة عقب خروجه من مدرسته بالعبور

Advertisements

لقي طالب، بالصف الأول الثانوي، مصرعه، اليوم الإثنين، عقب خروجة من مدرسته بالعبور، أصتطدمت به سيارة، جرى نقله للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من العميد حمدي النهري، مأمور قسم شرطة العبور، بوفاة الطالب عمرو محمد جاد الرب، بالصف الأول الثانوي، بمدرسة إيجبت جولد بالعبور، عقب خروجه من المدرسة، وسيره بالشارع العام، أصتطدمت به سيارة وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.