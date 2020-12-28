استقرار أسعار المشتقات النفطية عالمياً في الأسبوع الرابع من ديسمبر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
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أظهرت أسعار المشتقات النفطية العالمية استقراراً نسبياً خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر الحالي مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الثالث من الشهر نفسه.

وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين، سجل البنزين أوكتان 90 سعراً بلغ 9ر452 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي الذي بلغ 6ر453 دولار بنسبة انخفاض بلغت 2ر0 بالمئة، فيما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 8ر463 دولار للطن إلى 5ر464 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 2ر0 بالمئة.
ووفقا للبيانات، انخفض سعر الديزل انخفاضاً طفيفاً من 2ر422 دولار للطن إلى 8ر417 دولار بنسبة انخفاض بلغت 1 بالمئة، وانخفض سعر الكاز من 7ر434 دولار للطن إلى 3ر431 دولار بنسبة انخفاض بلغت 8ر0 بالمئة.

من جانب آخر، انخفض سعر زيت الوقود في الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر الحالي إلى 6ر299 دولار للطن مقابل 8ر304 دولار في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي بنسبة انخفاض بلغت 7ر1 بالمئة.

في المقابل، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر ديسمبر عند 5ر457 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر فبراير الماضي الذي بلغ 5ر435 دولار.

كما سجل سعر خام برنت في الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر الحالي سعراً بلغ 5ر50 دولار للبرميل مقابل 8ر50 دولار المسجل في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي.

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