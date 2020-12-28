جامعة القاهرة: تخصيص 100 مليون جنيه لدعم التعلم الرقمي في ظل أزمة كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:52 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن التعلم الرقمي متواجد على أجندة جامعة القاهرة قبل اندلاع جائحة كورونا، ولكن ازمة كورونا عجلت من نظام التعلم الرقمي التي أدت لتوظيف المنصات الرقمية لرفع 7آلاف مقرر دراسي في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا.

وتابع "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عماد صديق ببرنامج "بكل هدوء"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هذا العام الذي يكاد ينتهي في الفصل الدراسي الاول تم إنشاء فيه منصة تعليمية زكية بالتعاون مع شركة مايكروسفت العالمية، بها مكون خاص بالمقررات، ومكون آخر خاص بالامتحانات، وهناك 270 ألف طالب يتفاعل مع المقررات الدراسة على هذه المنصة.

ولفت إلى ان مجلس جامعة القاهرة قرر تخصيص 100 مليون جنيه لدعم التعلم الرقمي خلال الفترة الاخيرة، مشيرًا إلى أن التعلم الرقمي تجربة جديدة مثيرة للطالب، خاصة ان هذا الجيل هو رقمي، ويتميز بالتعامل مع شبكات الاتصال.

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