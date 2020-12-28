شاهد.. إنجازات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "TeN"، مساء الإثنين، تقرير مصور يرصد انجازات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح التقرير، أنه تم تنفيذ 490 مشروع من بين 625 مشروع مستهدف، وتم تخصيص 32 مليار جنيه لتطوير العشوائيات، وإعادة تطوير 354 منطقة خطرة، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على أكثر من 3 مليون شخص.

كما تم تركيب أسقف لـ 16 ألف منزل، مع تخصيص 90 مليون جنيه لتمويل مشروعات وقروض، بالإضافة إلى تركيب 9400 وصلة صرف صحي ومياه شرب مجانا.

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