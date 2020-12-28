أستاذ مناعة يكشف تفاصيل جديدة عن سلالة كورونا الجديدة

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قال الدكتور أشرف عقبة، أستاذ المناعة بجامعة عين شمس، إن العالم أجمع تأثر بأزمة كورونا، وعلى الجميع أن يطبق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المتمثلة في ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وغسيل اليدين.



وتابع "عقبة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عماد صديق ببرنامج "بكل هدوء"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن السلالات الجديدة من فيروس كورونا أصبحت أشد انتشارًا من السلالات القديمة، ولذلك علينا التواجد في أماكن جيدة التهوية لمنع زيادة الأعداد بشكل متفاقم.



ولفت إلى أن زيادة قوة الجهاز المناعي يكون من خلال استنشاق الهواء النظيف، والتغذية الصحية السلمية بدون إسراف، والامتناع عن التدخين والنوم بشكل كافي، وممارسة الرياضة يزيد من قوة الجهاز المناعي بصورة ملحوظة.



وأشار إلى أن الحكومة تتعاقد على اللقاحات التي تتناسب مع الظروف البيئة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن مصر شاركت في التجارب الخاصة باللقاح الصيني، وتم اجراء التجارب على آلاف المصري، لذلك هو الأنسب لإدخاله مصر.

