أستاذ مناعة يكشف تفاصيل جديدة عن سلالة كورونا الجديدة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور أشرف عقبة، أستاذ المناعة بجامعة عين شمس، إن العالم أجمع تأثر بأزمة كورونا، وعلى الجميع أن يطبق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المتمثلة في ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وغسيل اليدين.

وتابع "عقبة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عماد صديق ببرنامج "بكل هدوء"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن السلالات الجديدة من فيروس كورونا أصبحت أشد انتشارًا من السلالات القديمة، ولذلك علينا التواجد في أماكن جيدة التهوية لمنع زيادة الأعداد بشكل متفاقم.

ولفت إلى أن زيادة قوة الجهاز المناعي يكون من خلال استنشاق الهواء النظيف، والتغذية الصحية السلمية بدون إسراف، والامتناع عن التدخين والنوم بشكل كافي، وممارسة الرياضة يزيد من قوة الجهاز المناعي بصورة ملحوظة.

وأشار إلى أن الحكومة تتعاقد على اللقاحات التي تتناسب مع الظروف البيئة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن مصر شاركت في التجارب الخاصة باللقاح الصيني، وتم اجراء التجارب على آلاف المصري، لذلك هو الأنسب لإدخاله مصر.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يُثير الجدل قبل لقاء سموحة

منذ ساعتين

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد في الدوري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري

منذ ساعتين و 46 دقيقة

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يكثف مجهوداته لضم الفهد الإفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ حوالي 18 ساعة

مروان محسن يجهز مفاجأة لجماهير الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعة

عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بسبب كورونا

منذ نصف ساعة

حسام حسن يُعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي في الدوري

منذ 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ ساعة و نصف

محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستبعد ثنائي الأهلي من مواجهة الاتحاد

منذ ثلث ساعة

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ يوم

عاجل.. انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل موظفين في أفغانستان

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد في الدوري

06:35 م

مروان محسن يجهز مفاجأة لجماهير الأهلي أمام الاتحاد السكندري

06:01 م

عاجل.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بسبب كورونا

06:31 م

موسيماني يستبعد ثنائي الأهلي من مواجهة الاتحاد

06:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»