لديها مشكلات بالتنفس.. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية ليسرا بعد إصابتها بكورونا

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كشف المطرب أبو عن تطورات الحالة الصحية له هو والفنانة يسرا وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا.



وكشف أبو في تصريحاته لبرنامج mbc trending أنه يعاني من أعراض ارتفاع في درجة حرارة وصل إلى 39 وتكسير بالجسم واحتقان في الحلق.



وأضاف أن الفنانة يسرا التنفس لديها ليس على ما يرام والصوت أيضاً ولكنها ملتزمة ببروتوكول العلاج.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.