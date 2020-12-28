افتتاح أول مختبر ابتكار نسائي في الأردن

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:17 م
بوابة الفجر
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افتتح ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، اليوم الاثنين، أول مختبر ابتكار نسائي بالمملكة والمنطقة بدعم من بنك الأردن.

وخلال جلسة افتراضية عبر تطبيق (زووم)، قال مدير إدارة الاستثمار والريادة في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الدكتور نائل العدوان، إن الوزارة توفر حاضنات أعمال داعمة للمرأة والشباب، واستحدثت دائرة متخصصة في الابتكار.

وقالت مديرة مختبر الابتكار النسائي الدكتورة لانا مبيضين، إن المختبر سيقدم أحدث المنهجيات العالمية في الابتكار وأدواته.

وأكدت المديرة التنفيذية لدائرة الامتثال في بنك الأردن لانا البريشي، أهمية دعم الابتكار والريادة والشراكة الاستراتيجية بين البنك والملتقى، والتركيز على تقديم الدعم المتواصل لسيدات الأعمال.

وبينت رئيسة الملتقى تغريد النفيسي أن الملتقى سباق في الإبداع ودعم سيدات الأعمال، وأسس عام 1997 أول حاضنة أعمال في الأردن والمنطقة، وسيمثل تحديا للطرق التقليدية في ممارسة الأعمال، ويمكن صاحبات الأعمال في المجال الابتكاري من المساهمة في التنمية المستدامة تماشيا مع الرؤية الملكية السامية لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يعتمد على الإنسان والعلم والمعرفة.

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