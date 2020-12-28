خبيرة أمني: تجارة الأثار ليست مربحة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:48 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال أحمد يحي، الخبير الامني، إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في حلم الثراء السريع عبر تجارة الأثار، خاصة بعد محاولة سرقة المتحف المصري في احداث 2011. 

وتابع الخبير الأمني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عماد صديق ببرنامج "بكل هدوء"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن وزارة الداخلية قامت بالقبض على أكبر تشكيل لتجارة الأثار بالجيزة، لافتَا إلى أن الكثير من المواطنين يلجئون لشراء الأثار التي في الغالب تكون عبارة عن قطع مقلدة. 

ولفت إلى أن تجارة الأثار ليست مربحة، معقبًا:" لو ربحت دلوقتي، بكره هيتقبض عليك، عايز أقول للناس لو شفت حد بيتاجر في أثار بلدك بلغ عنه".

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