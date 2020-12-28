حسام حسن يُعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي في الدوري

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:44 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل على ستاد "الأهلي we" ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الاتحاد السكندري كلا من :- 

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : كريم يحيى - محمد عطوة - محمود رزق - مروان عطية 

خط الوسط : خالد الغندور - أحمد نبيل مانجا - كريم ممدوح - عمار حمدي

خط الهجوم : رزاق سيسيه - خالد قمر.

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