شاهد.. دولة وحيدة ترفع شعار "كورونا لم تمر من هنا"

Advertisements

عرضت قناة الغد تقريرا مصورا كشفت فيه عن مكان واسم دولة وحيدة ترفع شعار "كورونا لم تمر من هنا".



وأضاف التقرير أنه في الوقت الذي تعاني فيه كافة أنحاء أوروبا حالة من الهلع بسبب الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا وظهور السلالة الجديدة من الفيروس في العديد من دول أوروبا، فإن مكانًا واحدًا من هذه القارة هو عبارة عن مجموعة من الجزر الصغيرة وهى جزر "سفالبارد" لا زال في منأى عن هذا الوباء.



وأوضح التقرير أن هذة الجزر تعتبر الملاذ الآمن فى القارة لعدم تسجيلها أي إصابات بالفيروس المستجد بين سكانها.



وتابع أن سفالبارد تقع بين النرويج والقطب الشمالي يبلغ عدد سكانها 2300 نسمة لم يظهر بينهم أى إصابات منذ بداية الوباء.



وقال التقرير إن السبب إرجع إلى الاجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة منذ تفشي الفيروس والتى ضمنت استمرار الحياة الطبيعية على رأسها تحديد التجمعات الداخلية بـ6 أشخاص فقط.



تتكون الدولة من عدة جزر فى المحيط الشمالي وتغطي الأنهار الجليدية حوالى 60% من مساحة الجزر.



"الصحة العالمية" أصدرت تحذيرات للقارة الأوروبية مفادها أن الستة أشهر القادمة هى الأصعب فى تاريخ أوروبا لحين توفر اللقاحات.

