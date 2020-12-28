تخصيص الدور الأول بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها لعزل الأطفال المصابين

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قال مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، أنه جرى تخصيص الدور الأول إداري بالمستشفى، لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا، على أن يكون به مكان مخصص للفرز وآخر للعزل، وباقي الطوابق للحالات العادية في حالة تزايد أعداد الإصابات، ربما يتم زيادة السعة المطلوبة لعزل الحالات.

وأشار المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه جرى استقبال حالة واحدة لطفل مشتبه في إصابته بالفيروس، ويخضع للفحوصات الطبية حاليا.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية تخصيص 13 مستشفى على مستوى المحافظة بخلاف 5 مستشفيات أخرى غير تابعة لمديرية الصحة بالقليوبية استعدت للموجه الثانية من كورونا.

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