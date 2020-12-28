متحدث الزراعة: مصر استطاعت زيادة انتاجية فدان البطاطس لـ20 طن

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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تعمل على التوسع الأفقي والرأسي لتحسين انتاجية وحدة الأرض والمياه بهدف زيادة وتعظيم الإنتاج، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع الصناعات القائمة على المنتجات الغذائي، وتعمل على فتح أسواق جديد امنا المنتجات الزراعية المصرية.



وتابع "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عماد صديق ببرنامج "بكل هدوء"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هناك عوائق أثرت هذا العام على تسويق المنتجات الزراعية في ظل أزمة كورونا التي أثرت على العالم كله وليس مصر فقط، مشيرًا إلى أن الغرف التجارية امامها فرصة الآن لزيادة تسويق المنتجات الزراعية المصرية، والعمل على تصنيع المنتجات الزراعية مثل البطاطس، في ظل انخفاض الأسعار بصورة ملحوظة.



وأشار hلى أن وزارة الزراعة استطاعت أن تزيد انتاجية فدان البطاطس لـ20 طن، وهذا ادى لورة كبيرة في الانتاج، وزيادة العوائد لدى المنتج المصري، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة في التسويق خلال الفترة الحالية بسبب أزمة كورونا، ولكن تعمل الوزارة بالتعاون مع الاجهزة الرسمية على فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية.

