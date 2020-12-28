نجم مانشستر يونايتد مرشح للعودة إلى الدوري الإيطالي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.


وأشار موقع  Eurosport العالمي إلى أن وكيل أعمال بول بوجبا كان قد قال في تصريحات صحفية بأن موكله غير سعيد مع الشياطين الحمر ومن الأفضل رحيله عن الفريق في أقرب وقت ممكن.


وأفاد الموقع  العالمي بأن يوفنتوس يفكر في التعاقد مع بوجبا في يناير المقبل ولكن يجب على مانشستر يونايتد الموافقة على العرض يوفنتوس يجهز عرضاً تبلغ قيمته 50 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي البالغ من العمر27 عاماً علماً بأن عقده ينتهي في 2022.

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