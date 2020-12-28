الألومنيوم يخسر أمام سوهاج في الوقت القاتل

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خسر فريق نادي الألومنيوم أمام نظيره فريق نادي سوهاج بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة السادسة للمجموعة الأولي بدوري القسم الثاني.



تقدم نادي سوهاج في الشوط الأول عن طريق لاعبه اسامة خليل، ليضغط الألومنيوم ويشكل خطورة واضحة علي مرمي سوهاج حتي تمكن من إحراز هدف التعادل في الشوط الثاني عن كل طريق محمد الشربيني اللاعب البديل، لتبادل الفريقين الضغط في الدقائق الأخيرة من المباراة لتحقيق الفوز، حتي تمكن نادي سوهاج من إحراز هدفه الثاني عن طريق محمد ناجح من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.



بهذالنتيجة يتجمد رصيد نادي الألومنيوم عند10 نقاط بالمركز الرابع بجدول المباراة، بينما ارتفع رصيد نادي سوهاج عند النقطة11 بالمركز الثالث.







ترتيب المجموعة الأولى



1- الشرقية للدخان 13 نقطة

2- المنيا 11 نقطة

3- سوهاج 11 نقطة

4- الألومنيوم 10 نقاط

5- ديروط 10 نقاط

6- بترول اسيوط 9 نقاط

7- شبان قنا 9 نقاط

8- الإعلاميين 9 نقاط

9- قنا 8 نقاط

10- الفيوم 7 نقاط

11- بنى سويف 7 نقاط

12- شباب سمسطا 6 نقاط

13- طهطا 5 نقاط

14-كيما أسوان 5 نقاط

15- التليفونات 5 نقاط

16- أسمنت أسيوط 3 نقاط