نهضة مصر للنشر تصدر كتاب احتفالا بعيد ميلاد نادية لطفي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:45 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان
Advertisements
من منا ينسي ماتي "النظارة السوداء" أو شُهرت "قاع المدينة" أو زوبة "ثلاثية نجيب محفوظ" أو لويزا "الناصر صلاح الدين" وغيرها عشرات العلامات الفنية التي بصمت بها وبقوة في تاريخ السينما؟ من ينسى دورها في دعم مصابي العمليات العسكرية في أكتوبر 1973؟ من ينسي وقفتها العظيمة مع القضية الفلسطينية وسفرها الدائم من أجل نصرتها منذ حصار مخيمات اللاجئين في لبنان عام 1982؟

إنها نادية لطفي الموهوبة حتي النخاع في التمثيل وإختيار الأدوار والتركيز في طريقة واسلوب الأداء...المصرية حتى النخاع.... التي سجلت وحكت مسار حياتها الفنية مع الكاتب أيمن الحكيم على مدى سنوات طويلة قبل وفاتها في 4 فبراير 2020.

وإحتفالا بعيد ميلادها الموافق 3 يناير حرصت نهضة مصر للنشر على اطلاق هذا الكتاب الذي لا يحكي سيرة فنانة بقدر ما يحكي ملامح وطن.
ومن المعروف أن أيمن عبد الحكيم كاتب صحفى له أكثر من إصدار مع العديد من دور النشر منها: كتاب مذكرات هند رستم عن دارالكرمة، كتاب " أنغام الروح..تاريخ األغنية الصوفية" عن سلسلة الكتاب الذهبي بمؤسسة روزاليوسف، كتاب " حضرة المتهم نجيب محفوظ" الصادر عن كتاب اليوم بمؤسسة أخبار اليوم وكتاب "موال الشجن" والذى كان أول كتاب في المكتبة العربية عن الموسيقار الكبير بليغ حمدي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الكشف عن وجهة فرجاني ساسي المقبلة حال مغادرة الزمالك

منذ ساعة و نصف

مروان محسن يجهز مفاجأة لجماهير الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ أقل من ساعة

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موسيماني يستبعد ثنائي الأهلي من مواجهة الاتحاد

منذ 18 دقيقة

عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجم الزمالك يُثير الجدل قبل لقاء سموحة

منذ أقل من ساعتين

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ يوم

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يكثف مجهوداته لضم الفهد الإفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد في الدوري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل موظفين في أفغانستان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بسبب كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الزمالك يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

توقيع "في حضرة نجيب محفوظ" للكاتب محمد سلماوي (صور)

في ذكرى ميلاده.. وجوه مثلت عبد الحكيم عامر على الشاشة الصغيرة

في ذكرى رحيل "جبرتي العصر".. ماذا قالوا عن يوسف السباعي؟

"لن أموت.. مفاجأة العربي للنشر والتوزيع لجمهور ماركيز في ذكرى ميلاده

ثومة وعادل حمودة.. نجوم الكتاب في سماء أم كلثوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

مروان محسن يجهز مفاجأة لجماهير الأهلي أمام الاتحاد السكندري

06:01 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد في الدوري

06:35 م

عاجل.. نجم الزمالك يُثير الجدل قبل لقاء سموحة

05:01 م

نجم الزمالك يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية

04:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»