تعافي أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
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تعافت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع هبوط العملة الأمريكية.

وتلقى المعدن الأصفر الدعم جراء هبوط الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في أسبوع، بعد إقرار حزمة التحفيز.

ورغم انتقاده للتشريع الذي أقره الكونجرس، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة تحفيز بقيمة 900 مليار دولار، لمواجهة تداعيات كورونا.

ويستفيد الذهب من إجراءات التحفيز باعتباره أداة للتحوط ضد تسارع التضخم.

وبحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.7 بالمائة أو ما يوازي 14.10 دولار، ليسجل مستوى 1897.30 دولار للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.5 بالمائة إلى 1892.1 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة على 90.10.

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