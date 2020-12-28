البورصة الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية خلال التعاملات

انطلقت مؤشرات البورصة الأمريكية في أول تعامل لها بعد أجازة عيد الميلاد اليوم الإثنين، لتصعد لمستويات قياسية جديدة بعد توقيع حزمة التحفيز المالية.





وارتفعت أسهم شركات الطيران بقيادة سهم "أمريكان إيرلاينز" الذي ارتفع بنحو 2.8 بالمائة، كما صعد قطاع التكنولوجيا أيضاً مع ارتفاع سهم آبل بنحو 1.4 بالمائة.





ووقع الرئيس دونالد ترامب على حزمة إغاثة من "كوفيد –19 " بقيمة 900 مليار دولار ليصبح قانونًا، لتجنب إغلاق الحكومة وتوسيع نطاق إعانات البطالة لملايين الأمريكيين.





جاء التوقيع رغم اقتراح ترامب أنه سيستخدم حق النقض ضد التشريع، مطالبا بدفع 2000 دولار مباشرة للأمريكيين، بدلاً من 600 دولار.





وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، سجلت جميع مؤشرات الأسهم أعلى مستوى على الإطلاق، حيث ارتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 0.5 بالمائة إلى 30356 نقطة.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.6 بالمائة إلى 3726 نقطة، وصعد "ناسداك" بنحو 0.8 بالمائة إلى مستوى 12903 نقطة.