التعادل السلبي يفصل نتيجة لقاء قنا وتليفونات بني سويف

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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فصل التعادل السلبي نتيجة مباراة نادي قنا أمام نظيره فريق نادي تليفونات بني سويف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الاول، ضمن مواجهات الجولة السادسة للمجموعة الأولي بدوري القسم الثاني.

بدأ اللقاء بضغط من لاعبي فريق نادي قنا، املأ في إحراز هدف مبكر ، ولكن التزام لاعبي نادي التليفونات بواجبهم الدفاعي حال دون إحراز اهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني أحدثت هجمات النادي القنائي خطورة علي مرمي التليفونات، الذي اعتمد علي الهجمات المرتدة التي كانت لها الأثر في تراجع أداء الفريق القنائي ، الذي دخل باحثا اللقاء عن الفوز يعود به لمنطقة المنافسة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بهذا التعادل يرفع فريق نادي قنا رصيده للنقطة8 يحتل بها المركز العاشر، فيما رفع نادي التليفونات رصيده للنقطة 5 يحتل بها المركز الرابع عشر.



1 – الشرقية للدخان.. 13 نقطة

2 – المنيا.. 11

3 – سوهاج.. 11

4 – الألومنيوم.. 10

5 – ديروط.. 10

6 – الفيوم.. 10

7 – بترول أسيوط.. 9

8 – شبان قنا.. 9

9 – الإعلاميين.. 9

10 – قنا.. 8

11 – بني سويف.. 7

12 – شباب سمسطا.. 6

13 – طهطا.. 5

14 – تليفونات بني سويف.. 5

15 – كيما اسوان.. 5

16 – أسمنت أسيوط

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