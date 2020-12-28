كريم فهمي يكشف تطورات حالته الصحية عقب إصابته بكورونا

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كشف الفنانة كريم فهم يتطورات حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا.



وقال "فهمي" من خلال برنامج "the insider"، " حالتى مستقرة حاليا ولكن الاصابة بالفيروس ليس سهلة كما يتخيل البعض،و الأعراض تختلف من شخص إلى آخر وكانت الأعراض التى أصابتنى عبارة عن تكسير فى الجسم واحتقان فى الزور وسعال".



وأضاف "فهمي" موجها نصيحة: " نصيحتى للمصابين الا يخافوا من الفيروس ولكن عليهم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والبرتوكول العلاج الذى اقرت به وزارة الصحة".



