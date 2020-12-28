عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
Advertisements
أعلن نادي صن داونز الجنوب أفريقي في بيان رسمي اليوم الاثنين، عن فشل إتمام صفقة سيرينو للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت مصدر داخل الأهلي، أن المفاوضات مازالت مستمرة مع الفريق الجنوب أفريقي رغم إعلان صن داونز فشل إتمام الصفقة.

وأضاف، أن صن داونز طلب في الساعات الأخيرة الحصول على 3 مليون و500 ألف دولار مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب الأوروجويانى للأهلي.

وقال المصدر، أن الأهلي سيقدم عرضا جديدا خلال الساعات القادمة لصن داونز بعد أن طالب اللاعب مسئولي المارد الأحمر بعدم التخلي عن ضمه، بالإضافة إلى أنه تنازل عن 650 ألف دولار من مستحقاته لفريقه بسبب رغبته في الانضمام للقلعة الحمراء.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري اليوم الاثنين في إطار الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب السلام.

أخبار تهمك

جمهورية شبين يهزم كوكاكولا في دوري القسم الثاني

منذ ساعة

عاجل.. انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل موظفين في أفغانستان

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكثف مجهوداته لضم الفهد الإفريقي

منذ ساعتين

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. العين الإماراتي يصدم الأهلي ويرفض التخلي عن صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب التونسي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ حوالي 16 ساعة

محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ حوالي 21 ساعة

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يُثير الجدل قبل لقاء سموحة

منذ 36 دقيقة

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن ضم مبابي

منذ ساعتين

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ يوم

نجم الزمالك يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية

منذ ساعة و نصف

موعد الإعلان الرسمي عن ضم سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. نجم الزمالك يُثير الجدل قبل لقاء سموحة

نجم الزمالك يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية

04:01 م

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري

04:16 م

عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

01:37 م

الأهلي يكثف مجهوداته لضم الفهد الإفريقي

03:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»