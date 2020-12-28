هازارد يقترب من الظهور الأول مع ريال مدريد بعد شهر من الغياب

بات البلجيكي إيدين هازارد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني جاهز للمشاركة رفقه الملكي يوم الأربعاء القادم ضد إلتشي في الليجا.









تأتي تلك المشاركة بعد غياب لمدة شهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في عضلة الفخذ الأيمن لكنه قد حظي لليوم الثاني توالياً بثقة زيدان والذي دفع به في التدريب كاملاً.









وشهد مران الملكي ظهور هازارد بتحسن بدني واضح ما جعل زملائه يعتقدون أنه بات جاهزاً للمشاركة بعد غياب إستمر لمدة شهر بسبب الإصابة التي لحقت به ضد الافيس يوم 28 نوفمبر الماضي.



