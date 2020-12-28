مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر والقنوات الناقلة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:19 م
مسلسل لؤلؤ
مسلسل لؤلؤ
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عرضت الحلقة الأولى من مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر، أمس الأحد وانتهت الحلقة و"لؤلؤ" بين الحياة والموت في غرفة العناية المركزة عقب تعرضها لمحاولة قتل في فيلتها.

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ
ويعرض مسلسل "لؤلؤ" للممثلة مى عمر على قناة ON، عرض أول 7:45 مساء على on، وإعادة 2 صباحًا، 1 مساء.

ويتم عرض مسلسل لؤلؤ عبر قناة ON Drama في تمام العاشرة مساء، إعادة 5 صباحا، 3 مساء على نفس القناة.

وتدور أحداث مسلسل "لؤلؤ"  في 40 حلقة، ويشارك في بطولته مى عمر والفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام و إنتاج سينرجى.

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