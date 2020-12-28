مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر والقنوات الناقلة

عرضت الحلقة الأولى من مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر، أمس الأحد وانتهت الحلقة و"لؤلؤ" بين الحياة والموت في غرفة العناية المركزة عقب تعرضها لمحاولة قتل في فيلتها.



مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ

ويعرض مسلسل "لؤلؤ" للممثلة مى عمر على قناة ON، عرض أول 7:45 مساء على on، وإعادة 2 صباحًا، 1 مساء.





ويتم عرض مسلسل لؤلؤ عبر قناة ON Drama في تمام العاشرة مساء، إعادة 5 صباحا، 3 مساء على نفس القناة.



