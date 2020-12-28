فوز بورتو والنجوم وتعادل بتروجت والداخلية في جولة نارية بالقسم الثاني

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:22 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حقق فريق بورتو السويس فوزا هاما على حساب ضيفه فريق سرس الليان، بهدفين مقابل هدف، اليوم الإثنين، بالجولة الـ 6 للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني.

تقدم أحمد شيكو لسرس الليان ثم تعادل عمرو قلاوي لبورتو، وقبل ختام الشوط الأول، أضاف محمود صالح هدف الفوز للفريق السويسي.

كما تعادل بتروجت مع منتخب السويس، بدون أهداف، وحسم التعادل الإيحابي لقاء الترسانة مع نادي زد، بهدف لكل منهما، حيث تقدم الترسانة عبر أحمد عارف توتي في الدقيقة 65، وخطف فريق زد التعادل في الدقيقة 83 عن طريق إسلام خالد الفار.

وخسر القناة على ملعبه من النصر، بهدفين مقابل هدف، سجلهما جون مانجا في الدقيقة 7 وحسام جلال في الدقيقة 30، وفي الشوط الثاني سجل سيلا بدارا هدف القناة الوحيد في اللقاء .

وسقط طنطا في فخ الخسارة على ملعبه من المريخ بهدفين نظيفين، سجلهما محمود ابراهيم أجوجو في الدقيقة 20 بالشوط الأول، وتمكن نفس اللاعب من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

وتغلب النجوم على الزرقا بثلاثية نظيفة، عن طريق جرجس مجدي من ركلة جزاء بالشوط الأول، ومحمد همام ومحمد حسن ميدو بالشوط الثاني.

وتعادل السكة الحديد مع الداخلية، بهدف لكل منهما، وشهد الشوط الأول تأخر السكة بهدف سجله لاعب الداخلية اسماعيل بامبا، وفي الشوط الثاني عاد السكة للقاء بهدف محمود كشلط.

وخسر كوكاكولا من جمهورية شبين، بهدفين مقابل هدف، في مواجهة مثيرة، بالدفاع الجوي الفرعي، حيث شهد اللقاء تقدم شبين بهدف أكرم عبد ربه، ثم تعادل كوكاكولا من ركلة جزاء لأحمد أبو الخير، وفي الشوط الثاني، سجل الجمهورية هدف الفوز للاعب محمود حميد.

ترتيب المجموعة الثانية

1- نادي زد 12 نقطة
2- بورتو 10 نقاط
3- منتخب السويس 9 نقاط
4- الداخلية 9 نقاط
5- المريخ 9 نقاط
6- الزرقا 8 نقاط
7- سرس الليان 8 نقاط
8- بتروجت 8 نقاط
9- النصر 8 نقاط
10- الترسانة 7 نقاط
11- النجوم 7 نقاط
12- القناة 6 نقاط
13- طنطا 5 نقاط
14- جمهورية شبين 4 نقاط
15- كوكاكولا 4 نقاط
16- السكة الحديد 4 نقاط

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