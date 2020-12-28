اعرف قيمة فاتورة التليفون الأرضي في 5 خطوات وطرق السداد المختلفة

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد متابعيها بكافة الأخبار والتفاصيل المتعلقة بفاتورة التليفون الأرضي نقدم لكم خطوات الاستعلام عن قيمة الفاتورة وطرق السداد المختلفة، لسهولة سداد الفاتورة بكل سهولة واتباع الاجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحفاظ على أنفسكم من فيروس كورونا.





ومن جهتها، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن موعد إصدار فاتورة شهر يناير خلال الأيام القليلة المقبلة الخاصة بالخطوط الأرضية، حيث يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الإتصالات.





خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

هناك 5 خطوات قدمتها شركة المصرية للاتصالات لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الارضي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها دون الحاجة إلى الذهاب إلى السنترال، ومنها:





- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة المصرية للاتصالات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).





- ثم كتابة البريد الإلكتروني الخاص والرقم السري لكي يتم تسجيل الدخول.





- وبعد ذلك يتم إدخال كود المحافظة التابع لها.





- وبعدها كتابة رقم الهاتف.





- وأخيرا الضغط على عرض الفاتورة وخلال ثواني تظهر قيمة الفاتورة.





طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

وفرت شركة المصرية للاتصالات طرق كثيرة لسداد فاتورة التليفون الأرضي، وذلك عن طريق خدمة فوري أو من خلال المحفظة الالكترونية أو من كاش أو من أقرب سنترال.





وذلك تسهيلا على المواطنين من الوقوف في الزحام وضمن الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية في ظل انتشار فيروس كورونا.





بالإضافة إلى ذلك قامت الشركة بوضع فترة سماح لسداد قيمة الفاتورة، وهي مدة أقصاها 30 يوم وإذا لم يتم السداد يتم إنقطاع الخدمة.