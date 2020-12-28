منة فضالي تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

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شاركت الفنانة منة فضالي فيديو لها، من أحدث جلسات تصوير وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "فضالي" قائله: "لا نستطيع أن نعود بالزمن ونغير البدايات، ولكن يمكننا دائما البدء من جديد وتغيير نقطة النهاية".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "حب عمري" مع هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج.