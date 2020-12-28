منة فضالي تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:26 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شاركت الفنانة منة فضالي فيديو لها، من أحدث جلسات تصوير وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "فضالي" قائله: "لا نستطيع أن نعود بالزمن ونغير البدايات، ولكن يمكننا دائما البدء من جديد وتغيير نقطة النهاية".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "حب عمري" مع هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ ساعة و نصف

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ يوم

محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

حسام حسن يُعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي في الدوري

منذ 18 دقيقة

عاجل.. انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل موظفين في أفغانستان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يُثير الجدل قبل لقاء سموحة

منذ ساعتين

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الأهلي يكثف مجهوداته لضم الفهد الإفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بسبب كورونا

منذ نصف ساعة

موسيماني يستبعد ثنائي الأهلي من مواجهة الاتحاد

منذ ثلث ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد في الدوري

منذ أقل من نصف ساعة

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الزمالك يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ حوالي 18 ساعة

مروان محسن يجهز مفاجأة لجماهير الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعة

عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

هيثم شاكر يتخلى عن أماني كمال من أجل منه فضالي

هيثم شاكر في مهمة عمل مع منة فضالي في الإسكندرية

هيثم شاكر يقع في غرام منه فضالي.. تعرف على التفاصيل

منه فضالي تشك في هيثم شاكر .. تعرف على التفاصيل

خلاف بين منه فضالي وسهر الصايغ بسبب هيثم شاكر

سهر الصايغ تتخلى عن هيثم شاكر من أجل أحمد كرارة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد في الدوري

06:35 م

مروان محسن يجهز مفاجأة لجماهير الأهلي أمام الاتحاد السكندري

06:01 م

عاجل.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بسبب كورونا

06:31 م

موسيماني يستبعد ثنائي الأهلي من مواجهة الاتحاد

06:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»