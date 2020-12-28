التعادل يفصل بين الإعلاميين والمنيا بمجموعة الصعيد بالقسم الثاني

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تعادل الإعلاميين مع ضيفه المنيا بهدف لكل فريق في مباراة جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب الأول ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد.



وخاض الإعلاميين هذه المباراة بتشكيله مكونه من حسام عبدالخالق، خالد سعيد، محمد طارق، إبراهيم ماجد، محمد أشرف، باسم عيد، شريف عمر، أغاثون ميلاد، إسلام كمال، محمد أسامه، عمرو عزت.



في حين خاض المنيا المباراة بتشكيلة مكونة من عبدالكافي رجب، محمد سمارة، محمد شديد، أيمن ناصر، برسوم محروس، عمار محسن، فيصل غريب، أحمد عصام، عمرو عثمان، أحمد شحاته، وإسلام طارق.



بدأت المباراة قويه من جانب الفريقين خاصة المنيا، حيث شهدت الثانيه 30 تصويبة قوية من محمد سمارة يتصدي لها حارس الإعلاميين، ثم في الدقيقة 10 فرصه هدف يضيع من أحمد عصام، ثم في الدقيقة 13 تصويبة قويه من فيصل غريب تعلو مرمي الإعلاميين.



وفي الدقيقة 43 شهدت مشادة بين الجهاز الفني للفريقين لعدم إخراج اللاعب للكرة بعد تعرض أحد لاعبي الإعلاميين للاصابة، واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



وانطلق الشوط الثاني حيث شهدت الدقيقة 3 تصويبة قوية من عمرو عثمان تعلو مرمي الإعلاميين، وفي الدقيقة 10 هدف موكد يضيع من عمرو عثمان، وفي الدقيقة 30 ركله جزاء للمنيا يهدرها عمرو عثمان، وتوقفت المباراه لإصابة محمد شديد، وفي الدقيقة 44 تصويبة لكن ضعيفه وسهلة في يد حارس الإعلاميين من فتحي عثمان.



واحتسب حكم اللقاء 8 دقائق وقت بدل ضائع ،حيث شهدت الدقيقة 46 ركله جزاء للإعلاميين، يسكنها عمرو عزت الشباك محرزا الهدف الأول، وفي الدقيقة 49 فرصه هدف مؤكد يضيع من كامل أحمد.



وقد أدار المباراة تحكيميا حسين الكريمي حكم ساحه يعاونه كل من وائل فتحي مساعد أول، محمد أحمد عبدالحميد مساعد ثان، والحكم الرابع ربيع ناجح، محمد هاشم مراقب مسابقات، عثمان نابو مراقب حكام.



وبعد هذا التعادل، يرتفع رصيد المنيا للنقطه 11 في المركز الثاني، بينما يظل فريق الإعلاميين عند النقطة 9 في المركز الثامن.



ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة السادسة



1- الشرقية للدخان 13 نقطة

2- المنيا 11 نقطة

3- سوهاج 11 نقطة

4- الألومنيوم 10 نقاط

5- ديروط 10 نقاط

6- بترول اسيوط 9 نقاط

7- شبان قنا 9 نقاط

8- الإعلاميين 9 نقاط

9- قنا 8 نقاط

10- الفيوم 7 نقاط

11- بنى سويف 7 نقاط

12- شباب سمسطا 6 نقاط

13- طهطا 5 نقاط

14-كيما أسوان 5 نقاط

15- التليفونات 5 نقاط

16- أسمنت أسيوط 3 نقاط