التعادل يفصل بين الإعلاميين والمنيا بمجموعة الصعيد بالقسم الثاني

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
سالم خليل
Advertisements
تعادل الإعلاميين مع ضيفه المنيا بهدف لكل فريق في مباراة جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب الأول ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد.

وخاض الإعلاميين هذه المباراة بتشكيله مكونه من حسام عبدالخالق، خالد سعيد، محمد طارق، إبراهيم ماجد، محمد أشرف، باسم عيد، شريف عمر، أغاثون ميلاد، إسلام كمال، محمد أسامه، عمرو عزت.

في حين خاض المنيا المباراة بتشكيلة مكونة من عبدالكافي رجب، محمد سمارة، محمد شديد، أيمن ناصر، برسوم محروس، عمار محسن، فيصل غريب، أحمد عصام، عمرو عثمان، أحمد شحاته، وإسلام طارق.

بدأت المباراة قويه من جانب الفريقين خاصة المنيا، حيث شهدت الثانيه 30 تصويبة قوية من محمد سمارة يتصدي لها حارس الإعلاميين، ثم في الدقيقة 10 فرصه هدف يضيع من أحمد عصام، ثم في الدقيقة 13 تصويبة قويه من فيصل غريب تعلو مرمي الإعلاميين.

وفي الدقيقة 43 شهدت مشادة بين الجهاز الفني للفريقين لعدم إخراج اللاعب للكرة بعد تعرض أحد لاعبي الإعلاميين للاصابة، واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وانطلق الشوط الثاني حيث شهدت الدقيقة 3 تصويبة قوية من عمرو عثمان تعلو مرمي الإعلاميين، وفي الدقيقة 10 هدف موكد يضيع من عمرو عثمان، وفي الدقيقة 30 ركله جزاء للمنيا يهدرها عمرو عثمان، وتوقفت المباراه لإصابة محمد شديد، وفي الدقيقة 44 تصويبة لكن ضعيفه وسهلة في يد حارس الإعلاميين من فتحي عثمان.

واحتسب حكم اللقاء 8 دقائق وقت بدل ضائع ،حيث شهدت الدقيقة 46 ركله جزاء للإعلاميين، يسكنها عمرو عزت الشباك محرزا الهدف الأول، وفي الدقيقة 49 فرصه هدف مؤكد يضيع من كامل أحمد.

وقد أدار المباراة تحكيميا حسين الكريمي حكم ساحه يعاونه كل من وائل فتحي مساعد أول، محمد أحمد عبدالحميد مساعد ثان، والحكم الرابع ربيع ناجح، محمد هاشم مراقب مسابقات، عثمان نابو مراقب حكام.

وبعد هذا التعادل، يرتفع رصيد المنيا للنقطه 11 في المركز الثاني، بينما يظل فريق الإعلاميين عند النقطة 9 في المركز الثامن.

ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة السادسة

1- الشرقية للدخان 13 نقطة
2- المنيا 11 نقطة
3- سوهاج 11 نقطة
4- الألومنيوم 10 نقاط
5- ديروط 10 نقاط
6- بترول اسيوط 9 نقاط
7- شبان قنا 9 نقاط
8- الإعلاميين 9 نقاط
9- قنا 8 نقاط
10- الفيوم 7 نقاط
11- بنى سويف 7 نقاط
12- شباب سمسطا 6 نقاط
13- طهطا 5 نقاط
14-كيما أسوان 5 نقاط
15- التليفونات 5 نقاط
16- أسمنت أسيوط 3 نقاط

أخبار تهمك

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ يوم

جمهورية شبين يهزم كوكاكولا في دوري القسم الثاني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. العين الإماراتي يصدم الأهلي ويرفض التخلي عن صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن ضم مبابي

منذ أقل من ساعتين

موعد الإعلان الرسمي عن ضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يُثير الجدل قبل لقاء سموحة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل موظفين في أفغانستان

منذ ساعتين و 19 دقيقة

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب التونسي

منذ حوالي 7 ساعات

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الزمالك يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 27 دقيقة

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ حوالي 21 ساعة

محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكثف مجهوداته لضم الفهد الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري

منذ ساعة و 13 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

نجم الزمالك يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية

عاجل.. نجم الزمالك يُثير الجدل قبل لقاء سموحة

05:01 م

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري

04:16 م

عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

01:37 م

الأهلي يكثف مجهوداته لضم الفهد الإفريقي

03:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»