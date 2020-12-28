فوز بنى سويف وسوهاج والفيوم والدخان وكيما أسوان بالقسم الثاني

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements
أسفرت نتائج الجولة السادسة للمجموعة الأولى من دوري القسم الثاني، عن تعادل فريق الشرقية للدخان على فريق بترول أسيوط بهدفين مقابل.

شهد اللقاء بهدف تقدم البترول بهدف للاعب أحمد ترك، وأدرك محمد حسن التعادل للدخان في الدقيقة 18، وفي الشوط الثاني أضاف محمد صبحى الهدف الثاني للدخان.

وفاز كيما اسوان على مركز شباب سمسطا بهدفين مقابل بهدف، حيث  تقدم سمسطا بهدف في الشوط الأول عن طريق محمود سمير واستطاع مصطفى جان من تسجيل هدفين كيما في الشوط الثاني.

وحقق سوهاج إنتصار صعب ومثير على الألومنيوم بهدفين مقابل هدف ، حيث تقدم أسامة خليل لسوهاج في الشوط الأول ، وفي الشوط الثاني تعادل محمد الشربيني للألومنيوم، ثم خطف سوهاج الفوز عبر اللاعب محمد ناجح من ركلة جزاء,

وتعادل ديروط مع شبان مسلمين قنا بهدف لمثله، حيث تقدم الشبان في الشوط الأول عبر السيد محمد وتعادل مرجان في الشوط الثاني.

وفاز الفيوم على أسمنت أسيوط بهدفين مقابل هدف، سجلهما أحمد حسن بالشوط الأول، وادهم حسن في الشوط الثانى، وقبل ختام اللقاء سجل الاسمنت هدفه الوحيد عن طريق اللاعب أحمد سليمان.

وتعادل فريق المنيا مع فريق الإعلاميين بهدف لمثله تقدم المنيا في الشوط الثاني بهدف عمرو عثمان من ركلة جزاء وتعادل عمرو عزت الإعلاميين من ركلة جزاء أيضاً.

فاز فريق بنى سويف على فريق طهطا بثلاثة أهداف نظيفة سجلهم في الشوط الثاني محمود عبد العاطي في الدقيقة 7 وكريم اشرف هدفين في الدقيقتين 19،13.

وتعادل فريق تليفونات بنى سويف مع فريق قنا بدون أهداف.

ترتيب المجموعة الأولى

1- الشرقية للدخان 13 نقطة
2- المنيا 11 نقطة
3- سوهاج 11 نقطة
4- الألومنيوم 10 نقاط
5- ديروط 10 نقاط
6- بترول اسيوط 9 نقاط
7- شبان قنا 9 نقاط
8- الإعلاميين 9 نقاط
9- قنا 8 نقاط
10- الفيوم 7 نقاط
11- بنى سويف 7 نقاط
12- شباب سمسطا 6 نقاط
13- طهطا 5 نقاط
14-كيما أسوان 5 نقاط
15- التليفونات 5 نقاط
16- أسمنت أسيوط 3 نقاط

أخبار تهمك

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ حوالي 16 ساعة

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن ضم مبابي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يُثير الجدل قبل لقاء سموحة

منذ 33 دقيقة

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. العين الإماراتي يصدم الأهلي ويرفض التخلي عن صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية

منذ ساعة و نصف

جمهورية شبين يهزم كوكاكولا في دوري القسم الثاني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل موظفين في أفغانستان

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موعد الإعلان الرسمي عن ضم سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكثف مجهوداته لضم الفهد الإفريقي

منذ ساعتين

عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ يوم

محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب التونسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري

منذ ساعة و 18 دقيقة

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. نجم الزمالك يُثير الجدل قبل لقاء سموحة

نجم الزمالك يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية

04:01 م

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري

04:16 م

عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

01:37 م

الأهلي يكثف مجهوداته لضم الفهد الإفريقي

03:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»