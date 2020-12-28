مفتي الجمهورية: لدينا رؤية واضحة ومنهج ثابت في دعم قضايا الدولة (فيديو)

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أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء لديها رؤية واضحة ومنهج ثابت في دعم قضايا الدولة.



وأضاف "علام"، خلال تصريحات تليفزيونية والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أننا نقدم كشف حساب سنويًا بناءً على الخطط التي تم وضعها في بداية كل عام لمعرفة كم من هذه الخطط التي وضعنها تم تنفيذها وكم من الطوارئ التي طرأت وغيرت بعض الخطط.



وتابع مفتي الجمهورية، اننا نصارح أنفسنا ونرحب بالنقد البناء الذي يأخذ بأيدينا للأمام، وأيدينا ممتدة واعيننا باصرة لكل نقد يوجه إلينا وسنصحح المسار بناءً على هذا النقد البناء.

