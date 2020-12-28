حرس الحدود يعود للإنتصارات بالفوز على سبورتنج في القسم الثاني

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
بسنت علام
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نجح الفريق الاول لكرة القدم بنادي حرس الحدود من العودة مجددًا إلى الأنتصارات بعد الأخفاق أمام أبو قير للأسمدة بعد فوزه اليوم أمام نظيره نادي سبورتنج في المباراة التي كانت تقام على ملعب إفريكانو ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثالثة "مجموعة بحري" للدوري الممتاز ب بهدفين مقابل لاشئ.

خاض حرس الحدود المباراة بتشكيل ضم : 

حراسة المرمى: علي فرج.

الدفاع: عبد الله جمعة _ خالد سامي _ محمد أحمد _ محمود عبده.

الوسط: غريب ياسر _ أحمد فيلكس _ حامد جابر.

الهجوم: حسن يوسف _ مصطفى زيكو _ أحمد حسني.

بينما لعب نادي سبورتنج المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: يوسف رحومة.

الدفاع: محمد رمضان _ مروان _ الخشاب _ قطب.

الوسط: محمد مجدي _ قورة _ طلعت بكر _ سرور.

الهجوم: سعيد الجوهري _ طارق سالم.

ونجح حرس الحدود من الفوز بهدفين مقابل لاشئ نجح غريب ياسر من أحراز الهدف الاول في الدقيقة 23 بعد أن منح حكم المباراة ركلة جزاء لحرس الحدود وتصدى لها غريب ياسر ليعلن عن أحراز هدف التقدم.

ثم أضاف أحمد حسني الهدف الثاني في الدقيقة 29 لينتهي أحداث الشوط الأول بتقدم حرس الحدود بهدفين.

وخلال أحداث الشوط الثاني قرر حكم المباراة منح ركلة جزاء لنادي سبورتنج في الدقيقة 60 ولكن نجح علي فرج من التصدى لها ليحافظ على نظافة شباكه.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- أبو قير 14 نقطة
2- حرس الحدود 11 نقطة
3- الأوليمبى 12 نقطة
4- مالية كفر الزيات 10 نقاط
5- بلدية المحلة 10 نقاط
6- دكرنس 9 نقاط
7- سبورتنج 8 نقاط
8- المنصورة 8 نقاط
9-- كفر الشيخ 7 نقاط
10- الجزيرة 6 نقاط
11- دمنهور 6 نقاط
12- فاركو 5 نقاط
13- بنى عبيد 5 نقاط
14- بيلا 5 نقاط
15- الرجاء 3 نقاط
16- الحمام 3 نقاط

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