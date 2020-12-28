28.8 % انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري شهر أكتوبر 2020





أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الاثنين المــوافق 28 / 12 / 2020 النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية أكتوبر 2020 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 2.9 مليــار دولار خـــلال شهر أكتوبر 2020 مقابل 4.1 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 28.8٪.





• ومن أهم المؤشرات مايلى:





• الصــــادرات

إنخفضت قيمـة الصــادرات بنسبـة 13.1 ٪ حيـث بلغـت 2.2 مليــار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2020 مقابل 2.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: ( ملابس جاهـزة نسبــة 6.6 ٪، منتجــات البتــرول بنسبة 27.3 ٪، بترول خام بنسبة 34.3 ٪، اسمده بنسبة 16.4 ٪).

بينما إرتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أكتوبر 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمهــا (عجائن ومحضرات غذائيـة متنوعة بنسبة 2.1 ٪ ، سجـاد وكليم بنسبة 3.5 ٪ ، اثاث بنسبة 33.5 ٪).





• الــــــواردات

إنخفضــــت قيمـة الـــواردات بنسبــة 22.8٪ حــيث بلغـــت 5.1 مليار دولار خـلال شهر أكتوبر 2020 مقابل 6.6 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:





(منتجات بترول بنسبة 32.8 % ، البترول الخام بنسبة 20.7 ٪ ، ادوية ومحضرات صيدله بنسبة 0.3 ٪، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 32.0 ٪ ).





بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2020 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها : (قمح بنسبــة 27.1 ٪, سيارات ركوب بنسبة 6.2 ٪ ، نحاس ومصنوعاته بنسبة 22.6 ٪ ).