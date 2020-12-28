التعادل يسيطر علي مباراة دمنهور وبني عبيد بالقسم الثاني

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
ماهر مدحت
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سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله علي المباراة التي جمعت بين نادي دمنهور ونظيره بني عبيد مساء اليوم الإثنين، علي ملعب بني عبيد ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة بحري بدوري القسم الثاني.

بادر نادي دمنهور في اللقاء بهجماته المتتالية علي نادي بني عبيد، مما أدي إلي تسجيل الفريق أولي أهداف المباراة في الشوط الأول من أحداثها عن طريق لاعب الفريق أحمد العوضي.

بينما نجح نادي بني عبيد في إحراز هدف التعادل في الشوط الثاني بعد هجماته المتتالية لإدراك التعادل عن طريق لاعبه عادل جمال.

وتنتهي المبارة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، ويرتفع رصيد نادي دمنهور إلي النقطة الـ"6"، بينما يرتفع رصيد نادي بني عبيد للنقطة الخامسة.

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