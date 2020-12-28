إنتر ميلان يخطط لضم نجم ليفربول

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يخطط نادي إنتر ميلان لضم أحد مهاجمي نادي ليفربول من أجل محاولة التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي في يناير المقبل.

 

ويرغب إنتر ميلان منذ فترة طويلة في ضم مهاجم بديل للأساسي، روميلو لوكاكو، إذ كانت هناك عدة أسماء منها لاعب تشيلسي، أولفييه جيرو، ولكنه خيار صعب الانتقالات القادمة.

 

ووفقا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن إنتر ميلان قد اتجهت أنظاره نحو ليفربول وتحديدًا، ديفوك أوريجي، الذي يشارك على فترات متباعدة وكبديل في المباريات تحت قيادة، يورجن كلوب.

 

ويعد أوريجي أحد لاعبي ليفربول المطلوبين بشدة في عدة أندية أخرى منها شالكه، بوروسيا دورتموند وولفرهامبتون بالإضافة إلى ليدز يونايتد.

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