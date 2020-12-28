تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد ريال مدريد لمواجهة فريق إلتشي ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإسباني فى لقاء يسعي فيه المرينجى لتحقيق الثلاث نقاط من أجل مواصلة الصدارة.

وكان ريال مدريد حقق الفوز على فريق غرناطة ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الليجا الإسبانية بهدفين دون رد سجلهم كل من كاسيميرو وكريم بنزيما.

وتقام مباراة ريال مدريد ونظيره إلتشي ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني فى تمام العاشرة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 32 نقطة، متخلفًا بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد متصدر الترتيب بالدوري الإسباني.

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