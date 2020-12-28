المريخ البورسعيدي يتغلب على طنطا بهدفين بالقسم الثاني

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:53 م
بوابة الفجر
حسام صديق
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حقق فريق المريخ البورسعيدي فوزاً مستحقاً على فريق طنطا بهدفين مقابل لا شيء على ملعب نادي طنطا، ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني.

شهد الشوط الأول سيطرة واضحة لفريق طنطا، لكن وبدون خطورة على مرمى الفريق البورسعيدي، وفي الدقيقة 10 سدد لاعب وسط الفريق الطنطاوي محمد زيكو تسديدة غريبة ارتقت فوق عارضة أشرف بخيت حارس مرمى المريخ.

استمر فريق طنطا في السيطرة على مجريات الشوط الأول، حتى أتت الدقيقة 20 بتمريرة من محمد أسامة خلف دفاع فريق طنطا ليضعها محمود اجوجو في المرمى ويعلن عن الهدف الأول للفريق البورسعيدي.

حاول الفريق الطنطاوي بعد تسجيل هدف التقدم للفريق البورسعيدي من التعادل، لكن كل محاولتهم بائت بالفشل لعلن حكم المباراة نهاية الشوط الأول بعد احتساب دقيقتين وقت بدل ضائع.

في الشوط الثاني دفع رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا بعبد الرحمن الدح بدلاً من ساهر عبد المنعم، ومحمد ماجد اونوش بدلاً من محمود صلاح، ومحمد جوده بدلاً من عصام عادل.

بينما دفع أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق المريخ بكابوري بدلاً من أحمد حمزة، وأحمد هاشم بدلا من محمود اجوجو، وأحمد إبراهيم بدلاً من أحمد عبد الرازق ، وتم طرد اللاعب إبراهيم فاضل مدافع نادي طنطا في الدقيقة ال 63 بعد تدخل عنيف على لاعب المريخ.

في الدقيقة 65 تحصل مهاجم الفريق البورسعيدي على ركلة جزاء ليضعها محمود اجوجو في المرمى ليعلن عن الهدف الثاني لفريق المريخ.

وبدأ رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد فتحي

خط الدفاع: إبراهيم فاضل، سليمان عبد ربه، ساهر عبد المنعم، مصطفى هاني

خط الوسط: محمد زيكو، السيد أبو أمنه، عصام عادل

خط الهجوم: أحمد فهمي، محمود صلاح، كريم أسامه

بينما بدأ فريق المريخ البورسعيدي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أشرف بخيت

خط الدفاع: بلال عارف، محمود علاء، عمر عدلي، محمد عبد الواحد

خط الوسط: أسامة سعيد ، محمد أسامة، عبد الله النادي

خط الهجوم: محمود أجوجو، احمد عبد الرزاق، أحمد حمزه


وأدار المباراة تحكيمياً محمد بسيوني، ووعاونه كلا من، عمر فتحي و كريم يونس كحكام راية ، وحسام نصار كحكم رابع.

بتلك النتيجة رفع فريق المريخ البورسعيدي رصيده من النقاط إلى 9 نقاط، بينما تجمد رصيد الفريق الطنطاوي عند النقطة ال 5 ، وله مباراة مؤجلة أمام فريق الزرقا يتم تحديدها لاحقاً.

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