القناة يتلقى هزيمة من النصر بثنائية
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:49 م
ايمان الجعيدي
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تلقى الفريق الأول للكرة بنادي القناة هزيمة من نظيره النصر ، بنتيجة 1/2 ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين ضمن لقاءات الجولة السادسة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني .
نجح فريق النصر في التقدم بهدف خلال الشوط الأول عن طريق جون مانجا ، وأعقبه هدف ثاني لتأكيد الفوز عن طريق حسام جمال ، لينتهي هذا الشوط بتقدم النصر بثنائية نظيفة .
وفي الشوط الثاني إستطاع فريق القناة أن يحرز هدف تقليص الفارق عن طريق اللاعب سيلا بدارا ، لتنتهي المباراة التي غاب عنها المدير الفني لفريق القناة تامر مصطفى لإصابته بفيروس كورونا ، بثنائية مقابل هدف للنصر .
وبتلك النتيجة إرتفع رصيد النصر للنقطة 8 ، فيما تجمد رصيد القناة عند النقطة 6 .
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