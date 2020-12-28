القناة يتلقى هزيمة من النصر بثنائية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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تلقى الفريق الأول للكرة بنادي القناة هزيمة من نظيره النصر ، بنتيجة 1/2 ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين ضمن لقاءات الجولة السادسة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني .

نجح فريق النصر في التقدم بهدف خلال الشوط الأول عن طريق جون مانجا ، وأعقبه هدف ثاني لتأكيد الفوز عن طريق حسام جمال ، لينتهي هذا الشوط بتقدم النصر بثنائية نظيفة .

وفي الشوط الثاني إستطاع فريق القناة أن يحرز هدف تقليص الفارق عن طريق اللاعب سيلا بدارا ، لتنتهي المباراة التي غاب عنها المدير الفني لفريق القناة تامر مصطفى لإصابته بفيروس كورونا ، بثنائية مقابل هدف للنصر .


وبتلك النتيجة إرتفع رصيد النصر للنقطة 8 ، فيما تجمد رصيد القناة عند النقطة 6 .

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