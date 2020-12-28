أول تعليق من خطيبة محمود شاهين على صوره مع هنا شيحة

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بعد انتشار صور الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين، عبر السوشيال ميديا، خرجت نوهان جمال خطيبة محمود السابقة عن صمتها لترد لأول مرة.





ونشرت نورهان جمال، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة "أنا مكنتش حابة أتكلم في الموضوع ده، بس بجد زاد عن حجمه، أرجو من الجميع احترام حياتي الشخصية ومشاعري وعدم التدخل فيها أبدًا.. الحياة قسمة ونصيب، وكل مسجاتكم والفيديوهات اللي بتتبعتلي دي ملهاش أي لازمة".





وأضافت" كل شخص حر في حياته الشخصية وخطبتنا مفسوخة من فترة، وما زال أهل محمود هم جزء كبير من حياتي، لإني أعتبرهم عائلتي الثانية، أتمني التوفيق للجميع".