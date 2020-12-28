أول تعليق من خطيبة محمود شاهين على صوره مع هنا شيحة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:04 م
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
بعد انتشار صور الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين، عبر السوشيال ميديا، خرجت نوهان جمال خطيبة محمود السابقة عن صمتها لترد لأول مرة.


ونشرت نورهان جمال، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة "أنا مكنتش حابة أتكلم في الموضوع ده، بس بجد زاد عن حجمه، أرجو من الجميع احترام حياتي الشخصية ومشاعري وعدم التدخل فيها أبدًا.. الحياة قسمة ونصيب، وكل مسجاتكم والفيديوهات اللي بتتبعتلي دي ملهاش أي لازمة".


وأضافت" كل شخص حر في حياته الشخصية وخطبتنا مفسوخة من فترة، وما زال أهل محمود هم جزء كبير من حياتي، لإني أعتبرهم عائلتي الثانية، أتمني التوفيق للجميع".

أخبار تهمك

عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري

منذ ساعة و 12 دقيقة

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن ضم مبابي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب التونسي

منذ حوالي 7 ساعات

جمهورية شبين يهزم كوكاكولا في دوري القسم الثاني

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 26 دقيقة

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ حوالي 16 ساعة

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يكثف مجهوداته لضم الفهد الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

موعد الإعلان الرسمي عن ضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل موظفين في أفغانستان

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. العين الإماراتي يصدم الأهلي ويرفض التخلي عن صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ يوم

عاجل.. نجم الزمالك يُثير الجدل قبل لقاء سموحة

منذ أقل من نصف ساعة

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

نجم الزمالك يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية

عاجل.. نجم الزمالك يُثير الجدل قبل لقاء سموحة

05:01 م

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري

04:16 م

عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

01:37 م

الأهلي يكثف مجهوداته لضم الفهد الإفريقي

03:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»