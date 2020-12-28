قضايا الدولة تهنىء الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد



سائلين المولي عز وجل ان يجعل العام الجديد عام خير وبركة على سيادته وعلى مصرنا الحبيبة عام تنمية ورخاء وازدهار على الشعب المصري العظيم محققا فيه الرفعة والتقدم في شتى المجالات في ظل وحدة الشعب والمحبة الدائمة بين جميع المصريين مسلمين واقباط وان يحفظ الله مصرنا والعالم اجمع من شر الوباء والامراض ويعم العالم السلام والامن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

هنأ المستشار الدكتور ابو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون اعضاء المجلس الاعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ٢٠٢١ م.