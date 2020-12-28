جمهورية شبين يهزم كوكاكولا في دوري القسم الثاني

ضم تشكيل كوكاكولا كلا من: محمد علي ميلا، معتز نجيب، حسام حسن، أحمد أبو الخير، مهدي صبحي، أحمد بندق، كريم صلاح، محمد عبدالموجود، باسم عبدالعزيز، حسام زين، محمد عبدالعزيز.





وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: أحمد عيد، أحمد عبدالمنعم، محمد ناجي جدو، إيهاب عبدالمحسن، محمد علاء لالا، جابر سالم، محمود محمد.





ولعب شبين المباراة بكلاً من : أحمد شوقي ومحمود شعلان وأحمد الشرقاوي ومصطفى شلبي وأحمد أبو العلا ويسري وحيد ومحمد عزت ومحمد أبو طالب وطلبة محمد واكرم عبد ربة ومحمود حميد.





البدلاء : احمد محمود اللورد وخالد مسعد ومهاب ياسر وسيد شعبان وربيع يسري ومؤمن بدوي ومحمد خالد ومحمود مقلد وأحمد الدماطي.





وادار المباراة الحكم محمد طارق، ويعاونه محمد سعيد، هشام هاشم، وحكم رابع محمد ناصر عباس .

الفوز رفع رصيد شبين إلى 4 نقاط، ليتساوي مع كوكاكولا في عدد النقاط.