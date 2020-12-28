طبيب يعلن موعد ذروة الموجة الثانية لكورونا.. ويوجه تحذيرات للأمهات (فيديو)

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قال الدكتور محمد نبيل طه، أخصائي طب الاطفال وحديثي الولادة، إننا نشهد مرحلة شديدة الخطورة في أزمة كورونا، منوهًا بأن معدل انتشار فيروس كورونا خلال الموجه الثانية عالي جدًا، لافتًا إلى أن معدل إصابات الأطفال بكورونا خلال الموجة الأولى كان قليل جدًا، بينما في الموجة الثانية معدل إصابة الأطفال عالي جدًا.



وأضاف "طه"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أننا مقبلين على مرحلة انتهاء كورونا، معقبًا: "كورونا بتنتحر"، مشددًا على أن الانتشار الواسع للفيروس مع التوصل للقاحات مضادة له يؤكد اقتراب انتهاء الفيروس، وهذا لا يعني عدم الالتزام بالإجراءات الوقاية للحد من انتشار الفيروس.



وتابع أخصائي طب الاطفال وحديثي الولادة، أن هناك طفل بعمر شهرين أُصيب بكورونا ودخل مستشفى للعزل، مشيرًا إلى أن الفيروس لا ينتقل من الحوامل للأطفال، ولكن إصابة الأطفال حديثي الولادة يكون لمخالطتهم لحالات إيجابية، موضحًا أن الإصابة بالفيروس تكون في بعض الحالات بدون أعراض نهائيًا أو بأعراض بسيطة، لافتًا إلى أن معظم الأطفال المصابين بكورونا يتماثلوا للشفاء خلال 5 أيام على الأكثر.



وناشد، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، مشددًأ على أن يناير سيشهد ذروة الموجة الثانية لكورونا، وفبراير نهاية الذروة، محذرًا الأمهات من ذهاب الأطفال أقل من 5 سنوات للحضانة أو ذهاب الطلاب للمدارس، أو ارتداء الكمامة، معقبًا: "إحنا مش في مرحلة تعليم دلوقتي، ومش مهم الامتحانات، والخروج يجب أن يكون للضرورة، وتقليل الزيارات العائلية".

