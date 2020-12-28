مسؤول إيراني: طهران ستستورد 150 ألف جرعة من لقاح "فايزر"

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، كريم همتي، أنه سيتم توريد 150 ألف جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

 

وصرح همتي خلال زيارته لمدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد أنه "سيتم التبرع بـ 150 ألف جرعة من لقاح كورونا من شركة "فايزر" لإيران.

 

وأضاف نظرا لظروف التخزين الخاصة لهذا اللقاح، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، سيتم نقله إلى البلاد قريبا.

 

وأعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، في وقت سابق، أن بلاده حصلت على موافقة أمريكية لتحويل أموال لشراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا من الخارج.

 

وقال همتي: إن "مصرفا إيرانيا حصل على موافقة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية لتحويل الأموال إلى مصرف سويسري من أجل شراء اللقاحات".

 

وأضاف: "فرض الأمريكيون عقوبات على جميع مصارفنا، ووافقوا على هذه الحالة فقط بضغط من الرأي العام العالمي".

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