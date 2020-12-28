وزيرا الشباب والاتصالات يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ مبادرة مصر الرقمية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:46 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،اليوم الاثنين، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين عبر تقنية الفيديو كونفرانس يقتضي تنفيذ مبادرة مصر الرقمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات بهدف تمكين الشباب ليصبحوا قادة على مستوى عالمي قادرين على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر.

وتتعاون وزارة الاتصالات مع وزارة الشباب والرياضة بموجب بنود البروتوكول من خلال توفير مركز شباب الجزيرة ومركز التعليم المدني بالقاهرة كمقرين لتنفيذ مبادرة مصر الرقمية التي تجمع بين الدراسة الأكاديمية والعملية في ذات الوقت لأوائل الخريجين من كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات من الجامعات المصرية المختلفة، وتتلخص مخرجاتها في حصول المشاركين على درجة الماجستير المهني في أربعة مجالات رئيسية تتمثل في "الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، إنترنت الأشياء والروبوتات، الفنون الرقمية".

كما يشتمل البروتوكول تنفيذ برنامج رياضي للمشاركين يتنوع ما بين برامج اللياقة البدنية وتنمية المواهب الرياضية وتوفير المدربين والملاعب، ومشاركة الدارسين فى مجموعة من الرحلات. 

وثمن وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مختلف الأصعدة كشريك في تنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات المختلفة، لافتاً إلى أهمية المشاركة في رفع الكفاءة العلمية لدى الشباب، وتنمية مهاراتهم في شتى المجالات من خلال حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية. 

ومن جانبه، أوضح وزير الاتصالات أن توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة جاء حيث تتوافق الأهداف الرئيسية لمبادرة مصر الرقمية مع أولويات واستراتيجية وزارتي الاتصالات والشباب والرياضة، من حيث إعداد جيل من الشباب الواعد الذى يساعد على تحقيق رؤية مصر 2030، ويدعم عملية التحول الرقمي في شتى المجالات.
قام بتوقيع البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة المدير التنفيذي أشرف صالح، ومن جانب وزارة الاتصالات المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يُثير الجدل قبل لقاء سموحة

منذ نصف ساعة

موعد الإعلان الرسمي عن ضم سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل موظفين في أفغانستان

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأهلي يكثف مجهوداته لضم الفهد الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب التونسي

منذ حوالي 7 ساعات

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الزمالك يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. العين الإماراتي يصدم الأهلي ويرفض التخلي عن صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري

منذ ساعة و 15 دقيقة

جمهورية شبين يهزم كوكاكولا في دوري القسم الثاني

منذ أقل من ساعة

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ يوم

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن ضم مبابي

منذ أقل من ساعتين

محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. نجم الزمالك يُثير الجدل قبل لقاء سموحة

نجم الزمالك يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية

04:01 م

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري

04:16 م

عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

01:37 م

الأهلي يكثف مجهوداته لضم الفهد الإفريقي

03:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»