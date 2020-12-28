مسحة طبية جديدة لمرتبط السلة تحت ١٦ سنة

خضع جميع لاعبو وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى لفريق المرتبط لكرة السلة تحت ١٦ سنة بنادى الإتحاد السكندرى لمسحة طبية جديده اليوم للكشف عن وجود فيروس كورونا من عدمه وذلك بناء على تعليمات محمد مصيلحى رئيس النادى فى هذا الشأن .









وكان الفريق أجرى مسحة طبية أمس قبل لقاء الأهلى أسفرت عن إصابة ٨ لاعبين بالإضافة إلى عمرو أبو الخير رئيس قطاع الناشئين وهو ما دفع رئيس نادى الإتحاد السكندرى إلى إعطاء تعليمات بعوده الفريق من الإسماعيلية .









وأجرى الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبى بالنادى اتصالات مع اللاعبين المصابين وأولياء أمورهم لتنفيذ إجراءات العزل والبروتوكول الصادر من وزارة الصحة .