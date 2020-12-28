رابط مباشر.. استعلم عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:51 م
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رابط مباشر.. استعلم عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة
نقدم لكم رابط مباشر لسهولة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020ن عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من خلال كتابة الرقم القومي، حيث ان وزارة القوى العاملة تمنح المتضررين من العاملة اليدوية الغير منتظمة منحة مالية بمقدار 500 جنيه وهذا بعد توقف عملهم بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
شروط منحة العمالة غير المنتظمة 500 جنيه
- التسجيل في المنحة من خلال موقع الوزارة.
- تمنح فقط للمواطن المصري والمصرية بعد توفير شروط منحها لهم.
- تصرف لمن ليس لهم دخل شهري أو ليس لهم تأمين اجتماعي.
- واجب التحديث المستمر للبيانات في الموقع كل شهر ميلادي لصرفها للمستفيدين.
الاستعلام عن منحة العاملة غير المنتظمة الدفعة الرابعة
- تعطي منحة العاملة الغير منتظمة شهر ديسمبر 2020 من الوزارة لذلك الاستعلام عبر موقع وزارة القوى العاملة لهذا الشهر في نهاية السنة.
- تم تحديد أسماء المستفيدين من منحة ال 500 جنيه عبر موقع الوزارة هنا
- حيث يتم أختيار خدمة الاستعلام عن المنحة وتظهر نتيجة منحة ديسمبر للعمالة الغير منتظمة بالوزارة.