رابط مباشر.. استعلم عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة

من خلال كتابة الرقم القومي، حيث ان وزارة القوى العاملة تمنح المتضررين من العاملة اليدوية الغير منتظمة منحة مالية بمقدار 500 جنيه وهذا

بعد توقف عملهم بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).