وصول حافلة الزمالك إلى ملعب ستاد الجيش لمواجهة سموحة بالدوري

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب قبل مواجهة سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره سموحة في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري العام.





يذكر أن الفريق قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله.





كما حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على معاينة أرضية ستاد الجيش بمدينة برج العرب عقب وصول الحافلة إلى الملعب قبل مباراة الفريق أمام نظيره سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.





وقام الجهاز الفني واللاعبين بعمل جولة سريعة في جميع أنحاء الملعب لمعاينة الأرضية واختبار النجيلة، قبل مباراة سموحة المقرر اقامتها اليوم الاثنين في تمام الساعة الخامسة مساءاً ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.





يذكر أن الفريق قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله.



